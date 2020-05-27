Беспроцентный заём на выплату зарплаты в Татарстане получили 705 предпринимателей

Беспроцентный заём на выплату заработной платы в Татарстане получили 705 предпринимателей. Сумма превышает 1,5 млрд рублей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на директора республиканского Гарантийного фонда Тимура Темиргалиева.

Такой кредит предоставляют на год, через шесть месяцев ставка поднимается до 4% годовых. Для расчёта суммы размер МРОТ умножают на число сотрудников в организации.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.