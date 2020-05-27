Беспроцентный заём на выплату зарплаты в Татарстане получили 705 предпринимателей
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на директора республиканского Гарантийного фонда Тимура Темиргалиева.
Такой кредит предоставляют на год, через шесть месяцев ставка поднимается до 4% годовых. Для расчёта суммы размер МРОТ умножают на число сотрудников в организации.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.