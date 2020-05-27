Транзит газа через польский участок газопровода «Ямал — Европа» восстановлен, передаёт РИА Новости со ссылкой на оператора GASCADE, принимающего газ на территории Германии.

Сообщается, что объём получаемого газа в пункте «Мальнов» на польско-немецкой границе с 12:00 до 13:00 по местному времени составил около 9,5 млн кВт⋅ч.

Прокачка в сторону ФРГ была остановлена утром во вторник, 26 мая. Оставшуюся часть дня газ шёл реверсом из Германии обратно в Польшу.

Срок действия российско-польского контракта на транзит газа на Запад по польскому участку трубопровода «Ямал — Европа» истёк 17 мая, перезаключать его не стали. Теперь прокачка проходит по результатам аукционов.