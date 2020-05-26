Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.

Сообщается, что по итогам прошедшего аукциона польский участок трубы забронирован во вторник, 26 мая, всего на 3,7%.

По данным компании GASCADE, поставки в пункте «Мальнов» на польско-германской границе с выходных начали постепенно снижаться и в 08:00—09:00 утра вторника достигли нуля. Двумя часами ранее объём составлял 272,190 кВт⋅ч (около 25,8 тыс. куб. м) — менее 1% от номинации.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите российского газа на Запад по польскому участку трубопровода «Ямал — Европа» истёк 17 мая. Стороны не стали перезаключать договор. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, на которых польская сторона продаёт свободные мощности газопровода.