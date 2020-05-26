Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен

Короткая ссылка
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
  • Reuters

Сообщается, что по итогам прошедшего аукциона польский участок трубы забронирован во вторник, 26 мая, всего на 3,7%. 

По данным компании GASCADE, поставки в пункте «Мальнов» на польско-германской границе с выходных начали постепенно снижаться и в 08:00—09:00 утра вторника достигли нуля. Двумя часами ранее объём составлял 272,190 кВт⋅ч (около 25,8 тыс. куб. м) — менее 1% от номинации.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите российского газа на Запад по польскому участку трубопровода «Ямал — Европа» истёк 17 мая. Стороны не стали перезаключать договор. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, на которых польская сторона продаёт свободные мощности газопровода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить