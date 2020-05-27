В РСХБ рассказали о работе во время пандемии

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Заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков рассказал о работе во время пандемии.
В РСХБ рассказали о работе во время пандемии
  • © Мария Девахина
  • РИА Новости

«О понижении активности даже речи идти не могло. Мы ведь опорный банк агропромышленного комплекса, у нас на повестке — посевная. Более того, РСХБ утверждён Банком России в качестве системно значимой кредитной организации. То есть вопроса о том, работать или нет, не стояло», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, за четыре месяца банк выделил на сезонные работы 184 млрд рублей, что на 35% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Как отметил Марков, на момент начала режима ограничений кредитной организации предстояло решить две задачи — бесперебойное обслуживание клиентов при максимальной безопасности их здоровья и здоровья сотрудников.

«Буквально в течение нескольких дней были организованы дополнительные дистанционные рабочие места, а большинство сотрудников переведены на удалённый режим работы», — сообщил он.

Марков также уточнил, что в настоящее время работает целый ряд штабов, в том числе по противодействию COVID-19.

«Очно в головном офисе находится порядка 15% сотрудников, то есть чуть меньше 500 человек. Остальные работают из дома в удалённом режиме, по обычному графику, полностью выполняя свой функционал», — добавил он.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.

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