«Газпром» высказался о прокачке газа по газопроводу «Ямал — Европа»

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Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов прокомментировал ситуацию со снижением прокачки газа по газопроводу «Ямал — Европа» через Польшу в Германию.
«Газпром» высказался о прокачке газа по газопроводу «Ямал — Европа»
  • РИА Новости

Как он сказал РИА Новости, компания использует этот экспортный маршрут, если только возникает такая необходимость.

«Используем по потребности», — ответил он на соответствующий вопрос агентства.

Ранее сообщалось, что транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите российского газа на Запад по польскому участку трубопровода «Ямал — Европа» истёк 17 мая. Стороны не стали перезаключать договор. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, на которых польская сторона продаёт свободные мощности газопровода.

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