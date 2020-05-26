Всемирный банк дал прогноз по ВВП Белоруссии

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение ВВП Белоруссии на 4% в 2020 году.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила экономист Всемирного банка Марина Сидоренко.

«Мы прогнозируем, что ВВП в этом году уменьшится на 4%. Затем будет очень умеренное восстановление экономики после 2020 года», — сказала она.

По её словам, этот прогноз является довольно оптимистичным и может быть пересмотрен в зависимости от развития ситуации в стране и мире.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.