Всемирный банк дал прогноз по ВВП Белоруссии
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом заявила экономист Всемирного банка Марина Сидоренко.
«Мы прогнозируем, что ВВП в этом году уменьшится на 4%. Затем будет очень умеренное восстановление экономики после 2020 года», — сказала она.
По её словам, этот прогноз является довольно оптимистичным и может быть пересмотрен в зависимости от развития ситуации в стране и мире.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.