Всемирный банк дал прогноз по ВВП Белоруссии

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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение ВВП Белоруссии на 4% в 2020 году.
Всемирный банк дал прогноз по ВВП Белоруссии
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом заявила экономист Всемирного банка Марина Сидоренко.

«Мы прогнозируем, что ВВП в этом году уменьшится на 4%. Затем будет очень умеренное восстановление экономики после 2020 года», — сказала она.

По её словам, этот прогноз является довольно оптимистичным и может быть пересмотрен в зависимости от развития ситуации в стране и мире.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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