Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе российскими банками рекордного объёма долларов

Эксперт Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Валерий Абрамов прокомментировал сообщение о том, что отечественные банки в марте ввезли в страну рекордный за шесть лет объём наличных долларов.

«Ввоз банками в страну значительных объёмов иностранной валюты обусловлен тем, что коммерческим учреждениям необходимо иметь запас ликвидности», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, мартовский всплеск спроса на валюту не повторится, поскольку рубль закрепился в новом ценовом коридоре и чувствует себя достаточно уверенно.

Со своей стороны, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия» отметил, что банки закупили иностранную валюту потому, что на неё есть спрос у россиян.

«Некоторые сняли средства со счетов в банках, посчитав, что ставки по депозитам не сохраняют их накопления», — сказал он.

Как считает эксперт, ввезённая в Россию сумма в $4,95 млрд большая только по сравнению с февралём 2020 года.

Ранее сообщалось, что по сравнению с февралём поставки долларов выросли почти в 9,6 раза, а за последние шесть с лишним лет это рекорд: большие суммы были только в 2014 году.