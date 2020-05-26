Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объём долларов

Российские банки в марте ввезли в страну рекордный за шесть лет объём наличных долларов, следует из статистики Центробанка.

Так, за месяц в страну было ввезено $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме, указано в документах.

Как сообщает РБК, по сравнению с февралём поставки долларов выросли почти в 9,6 раза, а за последние шесть с лишним лет это рекорд: большие суммы были только в 2014 году.

Что касается евро, то их ввоз увеличился почти втрое по сравнению с февралём, однако итоговую месячную цифру нельзя назвать рекордной, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Минфин в 2019 году приобрёл на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила иностранную валюту на 2,977 трлн рублей.