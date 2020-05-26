Минэнерго предложило отменить мораторий на пени за неуплату ЖКХ

Министерство энергетики России предлагает вернуть начисление пени за неуплату услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний, заявил замминистра Юрий Маневич на заседании РСПП, пишут «Ведомости».

Правительство решило не взимать пени до 1 января 2021 года, Минэнерго же считает целесообразным завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.

Для людей, оказавшихся в сложной ситуации, срок действия может быть продлён на два месяца — до конца июля, полагают в ведомстве.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин ввёл временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. По словам Маневича, это привело к тому, что уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился на 7%, за тепло — на 12%, а задолженность увеличилась на 11 млрд и 16 млрд рублей соответственно.

По подсчётам специалистов, при сохранении условий выпадающие доходы для электростанций, работающих в комбинированном режиме, составят около 600—700 млрд рублей.