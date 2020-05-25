Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на рынке углеводородов

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи ситуацию на мировом рынке углеводородов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости

«Обсуждалась тематика взаимодействия в целях стабилизации мирового рынка углеводородов», — говорится в сообщении. Как отмечается, стороны позитивно оценили договорённости ОПЕК+, ориентированные на преодоление острой фазы нефтяного кризиса, и подчеркнули важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении. Ранее Путин поручил правительству обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+.