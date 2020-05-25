Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на рынке углеводородов
- РИА Новости
«Обсуждалась тематика взаимодействия в целях стабилизации мирового рынка углеводородов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны позитивно оценили договорённости ОПЕК+, ориентированные на преодоление острой фазы нефтяного кризиса, и подчеркнули важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении.
Ранее Путин поручил правительству обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+.