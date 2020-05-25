Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на рынке углеводородов

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи ситуацию на мировом рынке углеводородов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на рынке углеводородов
  • РИА Новости

«Обсуждалась тематика взаимодействия в целях стабилизации мирового рынка углеводородов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны позитивно оценили договорённости ОПЕК+, ориентированные на преодоление острой фазы нефтяного кризиса, и подчеркнули важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении.

Ранее Путин поручил правительству обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+.

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