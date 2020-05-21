Производство электроэнергии в России в апреле снизилось почти на 4%

Производство электроэнергии за апрель в России снизилось на 3,7% по сравнению с показателями за апрель прошлого года.

«Производство электроэнергии в России в апреле 2020 года составило 85,098 млрд кВт∙ч, снизившись на 3,7% по сравнению с апрелем 2019 года», — говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

Отмечается, что главными факторами, сказавшимися на динамике производства, стали холодная погода и ограничения, вызванные коронавирусом.

26 марта президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников прокомментировал инициативу Минсельхоза по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов до тарифов для населения.