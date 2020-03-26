В АККОР прокомментировали идею снижения стоимости электроэнергии для фермеров
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» он отметил, что в настоящее время все сельхозтоваропроизводители покупают электроэнергию по нерегулируемым ценам.
При этом, по его словам, для населения и промышленных предприятий введены тарифы менее 3 рублей/кВт и около 4 рублей/кВт соответственно.
«Фермер платит десять рублей, а промышленное предприятие, которое находится в том же районе, платит почти в три раза меньше. Разве это справедливо?» — отметил эксперт.
Он добавил, что аграрии неоднократно поднимали вопрос о снижении стоимости, и выразил надежду, что в этот раз в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и инициативой Минсельхоза будут установлены справедливые тарифы.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», на развитие агропромышленного комплекса в Удмуртии в 2020 году будет направлено 2,2 млрд рублей.