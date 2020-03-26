В АККОР прокомментировали идею снижения стоимости электроэнергии для фермеров

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Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников прокомментировал инициативу Минсельхоза по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов до тарифов для населения.
В АККОР прокомментировали идею снижения стоимости электроэнергии для фермеров
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что в настоящее время все сельхозтоваропроизводители покупают электроэнергию по нерегулируемым ценам.

При этом, по его словам, для населения и промышленных предприятий введены тарифы менее 3 рублей/кВт и около 4 рублей/кВт соответственно.

«Фермер платит десять рублей, а промышленное предприятие, которое находится в том же районе, платит почти в три раза меньше. Разве это справедливо?» — отметил эксперт. 

Он добавил, что аграрии неоднократно поднимали вопрос о снижении стоимости, и выразил надежду, что в этот раз в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и инициативой Минсельхоза будут установлены справедливые тарифы.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», на развитие агропромышленного комплекса в Удмуртии в 2020 году будет направлено 2,2 млрд рублей.

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