Регулятор ФРГ освободил «Северный поток» от норм Газовой директивы ЕС

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Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод «Северный поток» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Nord Stream AG.
Регулятор ФРГ освободил «Северный поток» от норм Газовой директивы ЕС
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Согласно решению регулятора, освобождение от конкретных норм применяется к участку трубопровода на территории ФРГ, включая территориальное море.

Отмечается, что оно действует в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике — 12 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран.

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