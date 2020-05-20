Регулятор ФРГ освободил «Северный поток» от норм Газовой директивы ЕС
- @nordstream2
Согласно решению регулятора, освобождение от конкретных норм применяется к участку трубопровода на территории ФРГ, включая территориальное море.
Отмечается, что оно действует в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике — 12 декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран.