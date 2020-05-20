Регулятор ФРГ освободил «Северный поток» от норм Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод «Северный поток» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Nord Stream AG.

Согласно решению регулятора, освобождение от конкретных норм применяется к участку трубопровода на территории ФРГ, включая территориальное море.

Отмечается, что оно действует в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике — 12 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран.