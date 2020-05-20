В ФАС оценили стоимость масок

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Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский заявил, что ведомство на данный момент не наблюдает запредельных цен на маски.
В ФАС оценили стоимость масок
  • РИА Новости

«Нужно отметить, что уже сейчас мы наблюдаем, уже нет каких-то запредельных цен, которые были, когда за маску просили сто рублей. Мы видим, пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но совершенно неприятен как человеку», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что ему «лично обидно», что маску, которая стоила раньше 1,5 рубля, надо покупать уже за 30.

Ранее в Минпромторге оценили перспективы снижения цен на медмаски в России.

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