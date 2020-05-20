В ФАС оценили стоимость масок

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский заявил, что ведомство на данный момент не наблюдает запредельных цен на маски.

«Нужно отметить, что уже сейчас мы наблюдаем, уже нет каких-то запредельных цен, которые были, когда за маску просили сто рублей. Мы видим, пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но совершенно неприятен как человеку», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что ему «лично обидно», что маску, которая стоила раньше 1,5 рубля, надо покупать уже за 30.

Ранее в Минпромторге оценили перспективы снижения цен на медмаски в России.