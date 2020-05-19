Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.

Путин отметил, что пока такой интеграции нет, цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры.

«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока ещё не достигнут», — сказал Путин.

По его словам, Армения и Белоруссия не принимают предложенную общую формулу стран ЕАЭС к формированию цен на газ. Он отметил, что формулу поддерживают Россия, Казахстан и Киргизия.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, что Евразийский экономический союз созрел для выхода на более высокий уровень интеграции.