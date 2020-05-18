«Союзплодоимпорт» обжалует арест в Нидерландах брендов водки

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Госпредприятие «Союзплодоимпорт» прокомментировало арест принадлежащих ему водочных товарных знаков на территории Бенилюкса.
«Союзплодоимпорт» обжалует арест в Нидерландах брендов водки
  • РИА Новости

Ранее издание NRC сообщило, что экс-акционеры ЮКОСа добились ареста прав на бренды «Столичная» и «Московская». 

«ФКП «Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Там отметили, что предприятие обжалует данное решение и уверено в его отмене в судебном порядке.

Ранее Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа. 

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