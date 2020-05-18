«Союзплодоимпорт» обжалует арест в Нидерландах брендов водки
- РИА Новости
Ранее издание NRC сообщило, что экс-акционеры ЮКОСа добились ареста прав на бренды «Столичная» и «Московская».
«ФКП «Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным», — сказали РИА Новости в пресс-службе.
Там отметили, что предприятие обжалует данное решение и уверено в его отмене в судебном порядке.
Ранее Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.