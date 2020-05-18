Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли

Короткая ссылка
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России прогнозируют ухудшение экономической ситуации в ближайшем будущем, следует из опроса разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан».
Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли
  • РИА Новости

Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, 82,9% респондентов считают, что больше всего из-за последствий коронавируса пострадала ресторанная отрасль. 61,6% опрошенных назвали индустрию моды и красоты, 48,5% — производственную сферу.

По мнению участников, лучше всего с кризисом справятся IT-индустрия (так полагают 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%) и медицина (37,1%).

Говоря о возможных путях спасения бизнеса, 34% указали на переход в онлайн и автоматизацию процессов, 21,3% — на перевод части сотрудников на «пожизненную» удалёнку и частичный отказ от офисов.

В опросе приняли участие 1620 линейных сотрудников, наёмных руководителей и предпринимателей МСП.

Ранее сообщалось, что правительство выделило более 81,1 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий из пострадавших от COVID-19 отраслей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить