Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли
- РИА Новости
Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, 82,9% респондентов считают, что больше всего из-за последствий коронавируса пострадала ресторанная отрасль. 61,6% опрошенных назвали индустрию моды и красоты, 48,5% — производственную сферу.
По мнению участников, лучше всего с кризисом справятся IT-индустрия (так полагают 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%) и медицина (37,1%).
Говоря о возможных путях спасения бизнеса, 34% указали на переход в онлайн и автоматизацию процессов, 21,3% — на перевод части сотрудников на «пожизненную» удалёнку и частичный отказ от офисов.
В опросе приняли участие 1620 линейных сотрудников, наёмных руководителей и предпринимателей МСП.
Ранее сообщалось, что правительство выделило более 81,1 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий из пострадавших от COVID-19 отраслей.