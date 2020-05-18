Цена на нефть марки WTI превысила $30

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Стоимость июльских фьючерсов нефти марки марки WTI в ходе торгов подорожала на 1,80% — до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как уточняет РИА Новости, цена на нефть марки WTI превысила $30 впервые с 17 марта.

В то же время, как передаёт ТАСС со ссылкой на данные торгов биржи ICE в Лондоне, стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась на 1,6% — до $33,02 за баррель.

В начале мая стоимость июньских фьючерсов нефти марки WTI впервые с 9 апреля выросла на 23% — до $25,08 за баррель.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.

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