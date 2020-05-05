Цена на нефть марки WTI выросла до $25

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В ходе торгов во вторник, 5 мая, цена июньских фьючерсов нефти марки WTI выросла на 23%, до $25,08 за баррель. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Цена на нефть марки WTI выросла до $25
  • Reuters

Отмечается, что такая цена зафиксирована впервые с 9 апреля.

Нефть марки Brent с поставкой в июле выросла в цене на 15,15% — до $31,32 за баррель.

Ранее цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля.

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