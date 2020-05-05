Цена на нефть марки WTI выросла до $25
В ходе торгов во вторник, 5 мая, цена июньских фьючерсов нефти марки WTI выросла на 23%, до $25,08 за баррель. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
- Reuters
Отмечается, что такая цена зафиксирована впервые с 9 апреля.
Нефть марки Brent с поставкой в июле выросла в цене на 15,15% — до $31,32 за баррель.
Ранее цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля.
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