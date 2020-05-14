В Краснодаре рассказали о новых мерах поддержки бизнеса

Власти Краснодара рассказали о новых мерах поддержки бизнеса.

Об этом сообщают «Юга.ру».

14 мая в дистанционном режиме состоялось совещание, которое провели глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Как заявил мэр Краснодара Евгений Первышов, городские власти разрабатывают дополнительные меры.

«Сегодня, в условиях вынужденных ограничений, не пострадавших отраслей экономики практически не осталось», — отметил он.

В частности, предлагается снизить ставку единого налога на вменённый доход, отсрочить оплату за выкуп арендуемого имущества и оплату на установку сезонных нестационарных торговых объектов.

Инициативы планируется рассмотреть на ближайшем заседании городской думы.

Ранее НСН сообщала, что регионы заключили более 20 тыс. контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале 2020 года.