Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.
Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике
  • РИА Новости

«Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он предназначен», — сказал Мишустин в ходе совещания правительства по социально-экономической ситуации.

Он отметил, что новый пакет включает несколько направлений поддержки, в том числе помощь семьям с детьми.

Мишустин подчеркнул,что более 2 млн заявлений на выплату 10 тыс. рублей на ребёнка было подано за прошедшие сутки через сервис государственных услуг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с 3 до 15 лет включительно

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