Товарооборот онлайн-торговли в Москве вырос на 38,2% в марте
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Это почти 50% от общего товарооборота за I квартал 2020 года, сообщает vesti.ru.
«Московский рынок онлайн-торговли активно развивается. С марта 2019 года её объёмы выросли на 6,8% и сейчас составляют практически четверть от всего российского рынка интернет-торговли — 24%», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, наибольшая активность в сфере e-commerce наблюдалась именно в марте.
В I квартале 2020 года товарооборот онлайн-торговли в Москве достиг 37,8 млрд рублей, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала, что регионы заключили более 20 тыс. контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале 2020 года.