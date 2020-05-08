Товарооборот онлайн-торговли в Москве вырос на 38,2% в марте

Товарооборот онлайн-торговли в Москве вырос в марте на 38,2% по сравнению с февралём и достиг 16 млрд рублей.

Это почти 50% от общего товарооборота за I квартал 2020 года, сообщает vesti.ru.

«Московский рынок онлайн-торговли активно развивается. С марта 2019 года её объёмы выросли на 6,8% и сейчас составляют практически четверть от всего российского рынка интернет-торговли — 24%», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наибольшая активность в сфере e-commerce наблюдалась именно в марте.

В I квартале 2020 года товарооборот онлайн-торговли в Москве достиг 37,8 млрд рублей, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что регионы заключили более 20 тыс. контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале 2020 года.