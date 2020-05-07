В Нижегородской области рассказали о льготных микрозаймах для предпринимателей

Предприниматели Нижегородской области получили более 56 млн рублей льготных микрозаймов в 2020 году.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и областного правительства.

Как напомнил заместитель губернатора Андрей Саносян, новая мера поддержки для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, — льготные микрозаймы по ставке от 1% годовых.

«Предприниматели, чьи компании пострадали от эпидемии, смогут получить заёмные средства от 50 тыс. до 5 млн рублей. Подчеркну, что в условиях программы предусмотрена возможность отсрочки уплаты основного долга до 10 месяцев, то есть предприниматели смогут вернуть деньги тогда, когда обороты компаний восстановятся», — пояснил он.

По его словам, также есть возможность рефинансировать ранее полученные кредиты.

Микрозаймы продолжают выдавать и по другим программам.

Ранее НСН сообщала, что регионы заключили более 20 тыс. контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале 2020 года.