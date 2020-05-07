В Нижегородской области рассказали о льготных микрозаймах для предпринимателей
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Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и областного правительства.
Как напомнил заместитель губернатора Андрей Саносян, новая мера поддержки для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, — льготные микрозаймы по ставке от 1% годовых.
«Предприниматели, чьи компании пострадали от эпидемии, смогут получить заёмные средства от 50 тыс. до 5 млн рублей. Подчеркну, что в условиях программы предусмотрена возможность отсрочки уплаты основного долга до 10 месяцев, то есть предприниматели смогут вернуть деньги тогда, когда обороты компаний восстановятся», — пояснил он.
По его словам, также есть возможность рефинансировать ранее полученные кредиты.
Микрозаймы продолжают выдавать и по другим программам.
Ранее НСН сообщала, что регионы заключили более 20 тыс. контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале 2020 года.