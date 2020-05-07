Минфин предложил приостановить таможенные проверки

Короткая ссылка
Минфин России предложил приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов, сообщает пресс-служба министерства.
Минфин предложил приостановить таможенные проверки
  • РИА Новости

В ведомстве напомнили, что до 31 мая уже приостановлено проведение проверок соблюдения валютного законодательства налоговыми органами.

«Минфин России предлагает распространить данные меры и на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут осуществлять проверочные мероприятия по контролю за валютными операциями», — говорится в сообщении.

В круг лиц, на которых распространяются меры поддержки по отсрочке, предлагается включить организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты арендного платежа по договорам аренды торговых объектов. При этом общая площадь такого объекта должна быть не менее 5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что МЧС сократило на 70% плановые проверки пожарной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить