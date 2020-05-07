Минфин предложил приостановить таможенные проверки

Минфин России предложил приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов, сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве напомнили, что до 31 мая уже приостановлено проведение проверок соблюдения валютного законодательства налоговыми органами.

«Минфин России предлагает распространить данные меры и на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут осуществлять проверочные мероприятия по контролю за валютными операциями», — говорится в сообщении.

В круг лиц, на которых распространяются меры поддержки по отсрочке, предлагается включить организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты арендного платежа по договорам аренды торговых объектов. При этом общая площадь такого объекта должна быть не менее 5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что МЧС сократило на 70% плановые проверки пожарной безопасности.