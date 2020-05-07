Эксперт прокомментировал курс рубля

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил укрепление курса рубля в начале торгов в четверг, 7 мая.

«Во многом это происходит за счёт того, что нефтяные котировки прибавляют позиции, июльский фьючерс на нефть сорта Brent вырос на 1,9% — до $31,7 за баррель», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, инвесторы позитивно восприняли действия властей крупных мировых держав по сдерживанию коронавируса и их меры по смягчению ограничений.

Поддержку рублю оказывает и целенаправленная политика Банка России, отметил Деев.

«В прошлом месяце регулятор снизил ключевую ставку на 0,50 б. п., до 5,50% годовых. Это способствовало поддержке строительной отрасли и сферы недвижимости, а также ипотечных программ», — напомнил он.

Тем не менее, как считает Деев, май может оказаться для российской валюты довольно сложным.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на валютном рынке.