Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в четверг, 7 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара снизился на 14 копеек — до 74,44 рубля. Курс евро уменьшился также на 14 копеек и составил 80,34 рубля. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.