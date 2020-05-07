Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в четверг, 7 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- РИА Новости
Курс доллара снизился на 14 копеек — до 74,44 рубля.
Курс евро уменьшился также на 14 копеек и составил 80,34 рубля.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
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