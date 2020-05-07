Египетский миллиардер прогнозирует рост цен на нефть до $100

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Стоимость нефти в течение полутора лет вырастет до $100 за баррель, заявил глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology, египетский миллиардер Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.
Египетский миллиардер прогнозирует рост цен на нефть до $100
  • Pixabay

По его мнению, Саудовская Аравия и Россия специально затеяли ценовую войну, чтобы вытеснить с рынка американскую сланцевую промышленность.

Он утверждает, что Эр-Рияд и Москва знали о предстоящем падении цен и усугубили ситуацию, чтобы «убить конкурента» и достичь показателей в $50—60.

«Я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет $100», — сказал Савирис.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в последние месяцы и национальная, и глобальная энергетика столкнулись с серьёзными потрясениями.

В начале марта нефтяные котировки обрушились на фоне сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+.

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