Путин высказался о ситуации на рынке нефти

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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики высказался о ситуации на рынке нефти.
Путин высказался о ситуации на рынке нефти
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, российский лидер отметил, что в последние месяцы и российская, и глобальная энергетика столкнулись с серьёзными потрясениями.

«Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы», — сказал он.

По его словам, коронавирус негативным образом повлиял на мировую экономику, а также на спрос на энергоресурсы.

«Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры... Правда, такого ещё не было, это правда. Видел некоторые ваши публичные заявления и согласен: такого ещё не было», — сказал он участникам встречи.

Вместе с этим глава России выразил мнение, что для сглаживания существующих тенденций нужны совместные усилия, в том числе в рамках ОПЕК+.

Ранее министр энергетики Александр Новак в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию с резким падением цен на нефть.

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