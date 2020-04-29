Новак оценил ситуацию с ценами на нефть

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал ситуацию с резким падением цен на нефть.

В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что 20 апреля был последний день торговли майскими фьючерсами на нефть WTI.

«Видимо, те, кто держал их до последнего, рассчитывали на выгодную продажу. Но фактически случилась ситуация, когда покупатели не хотели покупать фьючерсы, не понимая, смогут ли они в мае гарантированно обеспечить поставки и хранение этой нефти в физическом выражении. Поэтому за бесценок с отрицательной стоимостью и были проданы эти бумажные фьючерсы», — отметил глава Минэнерго.

Он пояснил, что продавцы фьючерса фактически готовы были доплачивать покупателям за то, чтобы у них забрали эту нефть.

По словам Новака, ситуация, которая сложилась по майским фьючерсам, влияет в том числе на июньскую торговлю.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.