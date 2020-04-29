Новак оценил ситуацию с ценами на нефть

Короткая ссылка
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал ситуацию с резким падением цен на нефть.
Новак оценил ситуацию с ценами на нефть
  • © РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что 20 апреля был последний день торговли майскими фьючерсами на нефть WTI.

«Видимо, те, кто держал их до последнего, рассчитывали на выгодную продажу. Но фактически случилась ситуация, когда покупатели не хотели покупать фьючерсы, не понимая, смогут ли они в мае гарантированно обеспечить поставки и хранение этой нефти в физическом выражении. Поэтому за бесценок с отрицательной стоимостью и были проданы эти бумажные фьючерсы», — отметил глава Минэнерго.

Он пояснил, что продавцы фьючерса фактически готовы были доплачивать покупателям за то, чтобы у них забрали эту нефть.

По словам Новака, ситуация, которая сложилась по майским фьючерсам, влияет в том числе на июньскую торговлю.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить