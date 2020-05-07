Сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными во всех регионах

Сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«С момента запуска кластера интерес к внедрённым на его базе решениям проявляли компании не только из Москвы, но и из других регионов. Поэтому мы надеемся, что линейка уже протестированных и доказавших свою полезность онлайн-инструментов станет неплохим подспорьем для отечественного технологичного бизнеса в целом», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

В числе представленных сервисов — поиск партнёров среди технологичных компаний, биржа контрактного производства.

Ранее «Утро.ру» сообщала, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.