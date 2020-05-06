Еврокомиссия дала прогноз по падению ВВП Италии в этом году

Европейская комиссия представила весенний экономический прогноз, в котором Италии предрекли падение ВВП на 9,5%.

«Пандемия COVID-19 и связанные с ней меры по сдерживанию подтолкнут итальянскую экономику в глубокую рецессию», — цитирует документ РИА Новости.

Согласно прогнозам ЕК, государственный долг в Италии в 2020 году может достичь 158,9% против 134,8% по итогам 2019 года.

Вместе с этим предполагается, что в 2021 году итальянская экономика испытает подъём на 6,5%, который в докладе назван «частичным восстановлением».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса.