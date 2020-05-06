Решетников назвал объём перенесённых налогов в рамках помощи бизнесу

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы прокомментировал ситуацию с помощью бизнесу в условиях распространения коронавируса.
Решетников назвал объём перенесённых налогов в рамках помощи бизнесу
  • РИА Новости

«Реализовано ваше решение о переносе сроков уплаты налогов и взносов в социальные фонды для более чем 1,5 млн организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов МСП в пострадавших отраслях. Общий объём перенесённых налогов составил более 217 млрд рублей», — доложил министр в ходе совещания российскому лидеру Владимиру Путину.

Глава Минэкономразвития также рассказал о ситуации с предоставлением кредитных каникул.

«В настоящий момент число обращений субъектов МСП в банки о реструктуризации либо отсрочке по данному федеральному закону составило 35 тыс., из которых 60% уже одобрено», — отметил Решетников.

Он добавил, что от физических лиц поступило 146 тыс. обращений. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.

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