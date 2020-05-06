Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году около 4% ВВП

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Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, при этом доходов будет приблизительно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году около 4% ВВП
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«Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам ЦБ. Доходы бюджета будут примерно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось... дефицит бюджета будет около 4% ВВП», — отметил он в интервью газете «Ведомости».

В то же время Силуанов подчеркнул, что правительство будет задействовать средства Фонда национального благосостояния и займы для финансирования текущих обязательств и антикризисных программ.

«Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ, а это 1,07 трлн руб. в этом году», — добавил министр.

Ранее Глава Минэконразвития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП.

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