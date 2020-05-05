В Крыму рассказали о готовности предприятий возобновить работу

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В Крыму рассказали о готовности предприятий возобновить работу в условиях повышенной готовности.
В Крыму рассказали о готовности предприятий возобновить работу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Как заявила министр финансов региона Ирина Кивико, по данным на 5 мая, предприятия и руководители организаций подали 20,59 тыс. уведомлений о начале работы.

«Данные заявки сообщают о готовности руководителя или бизнесмена соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и брать на себя ответственность», — пояснила она.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что более 500 предприятий на территории Крыма подали уведомление о возобновлении деятельности с 1 мая и получили разрешение.

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