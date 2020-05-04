В ФРГ оценили заявления о «Северном потоке — 2» и «угрозе» для НАТО

Правительство Германии не считает свою политику в отношении газопровода «Северный поток — 2» угрозой для НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ кабмина на депутатский запрос.

«Федеральное правительство не разделяет мнение, что немецкая политика по отношению к «Северному потоку — 2» угрожает НАТО», — говорится в документе.

Как уточняет агентство, таким образом правительство прокомментировало слова американского сенатора Тома Каттона, который считает политику ФРГ по газопроводу угрозой альянсу.

Там также не согласились с мнением, что американская сторона ведёт себя более агрессивно по отношению к «европейским народам».

В кабмине отметили, что США остаются «важнейшим партнёром за пределами Европы в политике безопасности».

Ранее в компании Nord Stream 2 AG заявили, что не согласны с предварительным решением немецкого регулятора об отказе освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.