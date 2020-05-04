В ФРГ оценили заявления о «Северном потоке — 2» и «угрозе» для НАТО
- Reuters
«Федеральное правительство не разделяет мнение, что немецкая политика по отношению к «Северному потоку — 2» угрожает НАТО», — говорится в документе.
Как уточняет агентство, таким образом правительство прокомментировало слова американского сенатора Тома Каттона, который считает политику ФРГ по газопроводу угрозой альянсу.
Там также не согласились с мнением, что американская сторона ведёт себя более агрессивно по отношению к «европейским народам».
В кабмине отметили, что США остаются «важнейшим партнёром за пределами Европы в политике безопасности».
Ранее в компании Nord Stream 2 AG заявили, что не согласны с предварительным решением немецкого регулятора об отказе освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.