Авансы для исполнителей госконтрактов подняли до 50%
- РИА Новости
Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Ранее ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов составляло 30%.
Отмечается, что решение об увеличении принято в рамках плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики.
«Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации», — говорится в сообщении.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса.