Авансы для исполнителей госконтрактов подняли до 50%

Предприятия и компании, которые занимаются поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта.

РИА Новости

Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина. Ранее ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов составляло 30%. Отмечается, что решение об увеличении принято в рамках плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. «Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации», — говорится в сообщении. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса.