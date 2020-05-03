Авансы для исполнителей госконтрактов подняли до 50%

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Предприятия и компании, которые занимаются поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта.
Авансы для исполнителей госконтрактов подняли до 50%
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ранее ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов составляло 30%.

Отмечается, что решение об увеличении принято в рамках плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. 

«Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса.

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