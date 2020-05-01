Эксперт оценил ситуацию на фондовых рынках на фоне пандемии

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков оценил ситуацию на фондовых рынках на фонде пандемии.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что если ситуация с пандемией коронавируса и вызванные ею ограничения не затянутся дольше мая — июня, то велика вероятность ускоренного восстановления цен в нефтяном сегменте, промышленных металлах, авиаперевозках, непродуктовом ритейле.

«Однако ситуация может стремительно меняться, и при управлении капиталом сейчас особенно важно регулярно «держать руку на пульсе» и постоянно следить за рынком и уровнем риска в портфеле», — сказал эксперт.

По его словам, неопытным инвесторам лучше всего получать экспозицию на рынок через покупку паёв диверсифицированных фондов с профессиональными управляющими.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на нефтяном рынке.