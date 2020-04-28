В ТПП прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев дал прогноз по ситуации на нефтяном рынке.

В беседе с НСН он заявил, что восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надёжной и универсальной вакцины против коронавируса.

«В Китае выработана вакцина, но она не универсальна, поэтому там очень боятся второй волны коронавируса. В России, как известно, пытаются разработать универсальную вакцину, но у нас она будет испытываться только с 1 июня. Поэтому следует ожидать, когда эффективная вакцина будет распространена по всему миру и проблема коронавируса будет решена, только тогда начнётся нормальное восстановление мирового нефтяного рынка. Судя по всему, это будет во второй половине этого года», — заявил специалист.

По его мнению, уже к осени можно будет увидеть стабильную положительную динамику на нефтяном рынке, а к декабрю цены смогут подняться до $60 за баррель.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.