В Казахстане рассказали о планах по сокращению добычи нефти по ОПЕК+

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Казахстан сократит добычу нефти на средних, крупных и гигантских месторождениях в мае и июне, а на мелких участках ожидается естественное снижение. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики.
В Казахстане рассказали о планах по сокращению добычи нефти по ОПЕК+
  • Reuters

«Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений... в указанный перечень недр не вошли малые и мелкие месторождения, по которым ожидается естественное снижение добычи ввиду экономических факторов», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Как отметили в министерстве, в рамках проекта постановления правительства «О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов» предусмотрен «недискриминационный подход» ко всем добывающим компаниям с учётом потребностей внутреннего рынка Казахстана.

12 апреля страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.

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