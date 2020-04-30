В Ростовской области разработают план по нормализации деловой жизни

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В Ростовской области разработают план действий по нормализации деловой жизни в регионе.
В Ростовской области разработают план по нормализации деловой жизни
  • Pixabay

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

Как заявил на пресс-конференции губернатор Василий Голубев, документ подготовят в ближайшие десять дней. В нём отразят меры, направленные на развитие экономики после окончания пандемии.

По словам главы региона, драйверами станут менее пострадавшие от коронавируса отрасли, в том числе промышленность, АПК, торговля и строительный комплекс.

Ранее НСН сообщала, что регионы заключили более 20 тыс. контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале 2020 года.

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