В Ростовской области разработают план по нормализации деловой жизни
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
Как заявил на пресс-конференции губернатор Василий Голубев, документ подготовят в ближайшие десять дней. В нём отразят меры, направленные на развитие экономики после окончания пандемии.
По словам главы региона, драйверами станут менее пострадавшие от коронавируса отрасли, в том числе промышленность, АПК, торговля и строительный комплекс.
Ранее НСН сообщала, что регионы заключили более 20 тыс. контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале 2020 года.