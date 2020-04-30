Эксперт оценил перспективы развития рынка ипотеки в России

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов оценил перспективы развития рынка ипотеки в России.

«Инфляция в 2020 году ожидается в диапазоне 3—4,5%. Далее регулятор намерен продолжать мягкую денежно-кредитную политику и снижать ставку. Например, если посмотреть на ставки в других странах, то можно увидеть, что они ближе к нулю», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, изменённое законодательство в сфере долевого строительства обеспечивает гарантию и прозрачность для банков тех строительных площадок, которые они финансируют, что должно повлиять на снижение рисков и, как следствие, на снижение ставки.

«Я думаю, что сейчас наводится определённый порядок и уменьшается количество рисков, которые банки закладывали в более высокие ставки по ипотеке. На сегодняшний день изменения будут приводить к снижению доходного процента», — уточнил Ордов.

Как отметил эксперт, ипотечное кредитование необходимо, особенно когда стоимость жилья растёт.

Ордов полагает, что нужно и дальше снижать ставку, чтобы сделать ипотеку более выгодной для россиян.

«Это позволит вовлечь в ипотеку значительные части населения с разным уровнем дохода», — заключил он.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.