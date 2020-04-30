Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

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Сбербанк намерен с 6 мая снизить процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 п. п. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк.
Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая
  • РИА Новости

Как уточняется, с 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,2%. На вторичном рынке — от 8,1%.

27 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жильё.

Также премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.

Согласно документу, до 1 ноября 2020 года россиянам должны быть предоставлены ипотечные кредиты с соответствующей ставкой в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей.

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