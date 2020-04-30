В США заявили о заполненности своих хранилищ нефти почти на две трети
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что в настоящий момент в хранилищах находится около 397,9 млн баррелей нефти. Максимальная вместимость составляет 653,5 млн баррелей.
При этом отмечается, что хранилища нефти в Кушинге, который располагается в американском штате Оклахома, заполнены на 81%.
Ранее американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.