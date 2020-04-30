В США заявили о заполненности своих хранилищ нефти почти на две трети

Управление энергетической информации Минэнерго США заявило, что нефтяные хранилища страны заполнены на 61% по состоянию на 24 апреля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в настоящий момент в хранилищах находится около 397,9 млн баррелей нефти. Максимальная вместимость составляет 653,5 млн баррелей.

При этом отмечается, что хранилища нефти в Кушинге, который располагается в американском штате Оклахома, заполнены на 81%.

Ранее американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.