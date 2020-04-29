Эксперт оценил перспективы восстановления рынка нефти

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Ведущий эксперт Фонда национальной экономической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы восстановления рынка нефти.
Эксперт оценил перспективы восстановления рынка нефти
  • Reuters

«Какие-то планы у нас должны быть, хотя понятно, что сейчас сложно что-то достоверно прогнозировать с учётом того, что дела развиваются довольно быстро. Сейчас все смотрят, что будет происходить с самыми слабыми странами — например, с производителями из Африки», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Митрахович, рынку необходимо дождаться освобождения от неэффективных производителей, имеющих высокую стоимость производства сырья.

По словам эксперта, прогнозы носят приблизительный характер, так как цены на нефть в мире упираются в карантинные ограничения и в то, когда они будут сниматься.

Ранее министр энергетики Александр Новак в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию с резким падением цен на нефть.

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