РБК: данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу

Данные россиян, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях в 2017—2019 годах, выставили на продажу, пишет РБК. Они появились на специализированном сайте в конце марта.

По словам продавца, в базе содержится 12 млн записей с паспортными данными, телефонами и сведениями об электронных кошельках.

Как отмечается, в записи о каждом клиенте указана ссылка на сайт, который «привёл» пользователя, — в основном это финансовый маркетплейс «Юником24», помогающий подобрать и оформить кредитные продукты.

В компании проверили пробник и подтвердили, что идентификационный код клиентов принадлежит одному из партнёров, не уточнив, какому именно.

Представитель проинформировал, что отправлено уведомление о прекращении сотрудничества.

Ранее в Центробанке призвали усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.