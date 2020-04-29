РБК: данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу
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По словам продавца, в базе содержится 12 млн записей с паспортными данными, телефонами и сведениями об электронных кошельках.
Как отмечается, в записи о каждом клиенте указана ссылка на сайт, который «привёл» пользователя, — в основном это финансовый маркетплейс «Юником24», помогающий подобрать и оформить кредитные продукты.
В компании проверили пробник и подтвердили, что идентификационный код клиентов принадлежит одному из партнёров, не уточнив, какому именно.
Представитель проинформировал, что отправлено уведомление о прекращении сотрудничества.
Ранее в Центробанке призвали усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.