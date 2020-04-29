РБК: данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу

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Данные россиян, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях в 2017—2019 годах, выставили на продажу, пишет РБК. Они появились на специализированном сайте в конце марта.
РБК: данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу
  • © РИА Новости

По словам продавца, в базе содержится 12 млн записей с паспортными данными, телефонами и сведениями об электронных кошельках.

Как отмечается, в записи о каждом клиенте указана ссылка на сайт, который «привёл» пользователя, — в основном это финансовый маркетплейс «Юником24», помогающий подобрать и оформить кредитные продукты.

В компании проверили пробник и подтвердили, что идентификационный код клиентов принадлежит одному из партнёров, не уточнив, какому именно.

Представитель проинформировал, что отправлено уведомление о прекращении сотрудничества.

Ранее в Центробанке призвали усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.

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