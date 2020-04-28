В Башкирии рассказали о мерах поддержки бизнеса

Первый заместитель премьер-министра Башкирии Андрей Назаров заявил, что в регионе действует 58 мер из первого пакета поддержки бизнеса. В настоящее время вводится второй пакет.

Об этом сообщает Mkset.ru.

На реализацию обоих пакетов предусмотрено более 30 млрд рублей.

Как отметил Назаров, более 12 тыс. субъектов малого бизнеса освобождены от уплаты налога на имущество. Обнулён налог на имущество физлиц, снижены ставки по упрощённой системе налогообложения.

«В сельском хозяйстве поддержка оказывается в форме предоставления субсидий для приобретения техники и оборудования, чтобы исключить потери производимой сельхозпродукции в период посева и уборки, минеральных удобрений, племенного и маточного поголовья», — рассказал Назаров.

Второй пакет предусматривает, в частности, поддержку текстильного и швейного производств, сферы бытовых услуг, фото-, типографских и копировальных услуг.

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов с малым бизнесом в Москве вырос на 36%.