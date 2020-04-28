Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота

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Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота.
Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота
  • Reuters

«Ситуация с коронавирусом — временная, но тем не менее дефицит на мировом рынке золота она создала вполне ощутимый. Россия сыграла на опережение, выпустив добытчиков с драгметаллом на открытый рынок», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, пока в ряде стран добыча и продажи остановлены, российские производители начинают работу по выстраиванию собственной системы экспорта, что всегда сулит определённые перспективы.

Как считает Шабанов, для России решение выдать лицензии добытчикам на прямые продажи слитков на фоне пандемии оказалось принципиальным.

«Ведь у нашей страны довольно большие запасы драгметалла, и мы продолжаем его добывать. А сейчас он стал дефицитным товаром в мире, то есть пользуется повышенным спросом и вырос в цене», — добавил эксперт.

Ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку председатель совета ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ростом цен на золото.

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