В Москве расширили список получателей субсидий для франчайзи

Правительство Москвы утвердило изменения в порядок предоставления субсидии для малого и среднего бизнеса, работающего по договорам франшизы.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Теперь подать заявку могут представители МСБ, которые работают по лицензионным и сублицензионным соглашениям.

«Ранее на поддержку города могли рассчитывать только компании, действующие по договорам коммерческой концессии или субконцессии», — отмечается в сообщении.

Кроме того, пересмотрены действующие ограничения по срокам регистрации указанных договоров. Если прежде подать заявку на субсидирование могли предприятия, у которых договоры франчайзинга на дату подачи заявки прошли регистрацию в Роспатенте не более полутора лет назад, то теперь претендовать на компенсацию могут те, у кого договоры зарегистрированы до пяти лет назад включительно.

Приём заявок — до 1 июня.

Также стало известно, что более 5,8 тыс. представителей МСП могут претендовать на имущественную поддержку в Москве, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сайт мэра. Об этом рассказал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Всего на получение помощи могут претендовать 14,5 тыс. компаний.

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов с малым бизнесом в Москве вырос на 36%.