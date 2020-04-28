В Кремле прокомментировали прогнозы о рисках для среднего класса

Короткая ссылка
Прогнозы о рисках скатывания среднего класса в России в бедность вряд ли можно считать верными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали прогнозы о рисках для среднего класса
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

По его словам, делается очень много попыток проанализировать ситуацию, но очевидно одно: она непростая и требует большой слаженной работы от властей и участников экономической жизни.

«Очевидно, что настолько беспрецедентная эта угроза коронавируса и последствий, которые спровоцировала эта угроза для экономической жизни, что в большей части многие попытки проанализировать вряд ли попадут в яблочко», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что неверно говорить об отдельном плане для поддержки среднего класса в связи с пандемией. Как подчеркнул представитель Кремля, речь идёт о необходимости минимизации последствий кризиса для всех граждан.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что у российского среднего класса есть «серьёзные риски скатывания в бедность».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить