В Кремле прокомментировали прогнозы о рисках для среднего класса

Прогнозы о рисках скатывания среднего класса в России в бедность вряд ли можно считать верными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, делается очень много попыток проанализировать ситуацию, но очевидно одно: она непростая и требует большой слаженной работы от властей и участников экономической жизни.

«Очевидно, что настолько беспрецедентная эта угроза коронавируса и последствий, которые спровоцировала эта угроза для экономической жизни, что в большей части многие попытки проанализировать вряд ли попадут в яблочко», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что неверно говорить об отдельном плане для поддержки среднего класса в связи с пандемией. Как подчеркнул представитель Кремля, речь идёт о необходимости минимизации последствий кризиса для всех граждан.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что у российского среднего класса есть «серьёзные риски скатывания в бедность».