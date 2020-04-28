В Госдуме прокомментировали ситуацию в банковской системе

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию в банковской системе.

Как сообщает ФАН, депутаты Госдумы планируют обсудить идею подготовки законопроекта, расширяющего возможности удалённого взаимодействия россиян с государственными структурами и банками, а также снижающего нагрузку на кредитные организации и бизнес, на встрече с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

«Стабильность банковской системы позволяет нам уверенно проходить этот непростой период. Для банковской системы это напряжение, затраты, которые тоже надо иметь в виду, потому что если этого не учесть, то это может стать и проблемой банковской системы. Тогда экономика может столкнуться с очень серьёзными проблемами», — подчеркнул парламентарий.

Ранее президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал влияние коронавируса на банковскую структуру в России.