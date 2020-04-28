В Госдуме прокомментировали ситуацию в банковской системе

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию в банковской системе.
В Госдуме прокомментировали ситуацию в банковской системе
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН, депутаты Госдумы планируют обсудить идею подготовки законопроекта, расширяющего возможности удалённого взаимодействия россиян с государственными структурами и банками, а также снижающего нагрузку на кредитные организации и бизнес, на встрече с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

«Стабильность банковской системы позволяет нам уверенно проходить этот непростой период. Для банковской системы это напряжение, затраты, которые тоже надо иметь в виду, потому что если этого не учесть, то это может стать и проблемой банковской системы. Тогда экономика может столкнуться с очень серьёзными проблемами», — подчеркнул парламентарий.

Ранее президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал влияние коронавируса на банковскую структуру в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить