В Госдуме прокомментировали ситуацию в банковской системе
- РИА Новости
Как сообщает ФАН, депутаты Госдумы планируют обсудить идею подготовки законопроекта, расширяющего возможности удалённого взаимодействия россиян с государственными структурами и банками, а также снижающего нагрузку на кредитные организации и бизнес, на встрече с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
«Стабильность банковской системы позволяет нам уверенно проходить этот непростой период. Для банковской системы это напряжение, затраты, которые тоже надо иметь в виду, потому что если этого не учесть, то это может стать и проблемой банковской системы. Тогда экономика может столкнуться с очень серьёзными проблемами», — подчеркнул парламентарий.
Ранее президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал влияние коронавируса на банковскую структуру в России.